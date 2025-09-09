Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Tragická nehoda na Hradecku
Řidič motocyklu zemřel.
Dnes v 10:20 hodin jsme prostřednictvím tísňové linky přijali oznámení o dopravní nehodě motocyklu, nákladního a osobního vozidla, ke které došlo na silnici II. třídy č. 298 mezi Třebechovicemi pod Orebem a Bělečkem. Při dopravní nehodě došlo ke smrtelnému zranění 40letého motocyklisty a ke zranění 56letého řidiče osobního vozidla zn. Škoda Octavia. Ten byl zdravotnickou záchrannou službou převezen do pardubické nemocnice. Čtyřicetiletý řidič nákladního vozidla zn. Iveco vyvázl z dopravní nehody bez zranění. Dechové zkoušky ke zjištění přítomnosti alkoholu jak u řidiče osobního vozidla, tak i u řidiče nákladního, vyšly negativně. U zemřelého motocyklisty byla nařízena soudní pitva.
Přesné příčiny a okolnosti tragické dopravní nehody jsou předmětem šetření královéhradeckých kriminalistů. Motocykl zn. BMW jsme zajistili k odbornému zkoumání ke zjištění, zda nedošlo k technické závadě.
Silnice byla po nehodě zcela uzavřená, provoz se podařilo plně obnovit po vyproštění nákladního vozidla v 16 hodin.
9. září 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová