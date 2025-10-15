Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Tragická nehoda na dálnici D8
Chodkyně střet s nákladním vozem bohužel nepřežila.
Ve středu 15. října 2025 krátce po 5 hodině ranní jsme přijali oznámení o dopravní nehodě na dálnici D8 v úseku skleněného tubusu poblíž obce Vchynice. Došlo zde ke střetu nákladního vozidla s osobou.
Třiatřicetiletá žena bohužel na místě podlehla svým zraněním.
Na místě zasahovaly všechny složky IZS, dálnice byla ve směru na Prahu uzavřena a doprava odkláněna na objízdné trasy.
K plnému obnovení provozu došlo po 9 hodině.
Příčiny a okolnosti této tragické dopravní nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.
15. října 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje