Tragická nehoda na dálnici D8

Chodkyně střet s nákladním vozem bohužel nepřežila. 

Ve středu 15. října 2025 krátce po 5 hodině ranní jsme přijali oznámení o dopravní nehodě na dálnici D8 v úseku skleněného tubusu poblíž obce Vchynice. Došlo zde ke střetu nákladního vozidla s osobou.
Třiatřicetiletá žena bohužel na místě podlehla svým zraněním.
Na místě zasahovaly všechny složky IZS, dálnice byla ve směru na Prahu uzavřena a doprava odkláněna na objízdné trasy.
K plnému obnovení provozu došlo po 9 hodině.
Příčiny a okolnosti této tragické dopravní nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.

15. října 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

