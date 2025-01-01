Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Tragická nehoda na dálnici D1 u Bezměrova
Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem.
Dnes, krátce po 13. hodině, jsme přijali oznámení o vážné dopravní nehodě, ke které došlo na dálnici D1, na 253. km u obce Bezměrov.
Dvaašedesátiletý řidič osobního automobilu z dosud nezjištěných příčin narazil do svodidel a následně se zřítil z dálničního mostu na komunikaci vedoucí pod ním. Muž bohužel utrpěl těžká zranění, kterým na místě podlehl.
Okolnosti a příčiny nehody jsou předmětem šetření kriminalistů a dopravních policistů.
18. září 2025, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková