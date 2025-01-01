Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragická nehoda na dálnici D1 u Bezměrova

Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem. 

Dnes, krátce po 13. hodině, jsme přijali oznámení o vážné dopravní nehodě, ke které došlo na dálnici D1, na 253. km u obce Bezměrov.

Dvaašedesátiletý řidič osobního automobilu z dosud nezjištěných příčin narazil do svodidel a následně se zřítil z dálničního mostu na komunikaci vedoucí pod ním. Muž bohužel utrpěl těžká zranění, kterým na místě podlehl.

Okolnosti a příčiny nehody jsou předmětem šetření kriminalistů a dopravních policistů.


18. září 2025, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

