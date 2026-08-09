Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Tragická nehoda motorkáře
Mladý muž nedaleko Horusic podlehl těžkému zranění.
Dnes před půl desátou dopoledne přijali policisté na lince tísňového volání oznámení o dopravní nehodě řidiče motorky, nedaleko obce Horusice na Táborsku. Na místo byla vyslána hlídka policistů z obvodního oddělení Veselí nad Lužnicí, kteří po příjezdu na místo ihned započali neodkladnou předlékařskou činnost na těžce zraněném muži, jenž vykazoval známky bezvědomí. Vzápětí přiletěl vrtulník Letecké zdravotnické služby Jihočeského kraje, kdy jeho lékař po převzetí zraněného muže a marné snaze o jeho oživení, musel po chvíli konstatovat úmrtí.
Případ si posléze převzali táborští dopravní policisté, kteří ve spolupráci s prve zasahujícími policisty a svědky události zjistili, že mladý řidič (roč. 2002) jel na své motorce tovární značky Yamaha, kdy po sjezdu od Veselí nad Lužnicí pokračoval po silnici II/603 směrem na Horusice a Dynín. Při jízdě však pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a profilu komunikace a v zatáčce vjel mimo komunikaci do kukuřičného pole.
Provoz na komunikaci jsme po několik desítek minut zcela zastavili, objízdný směr byl veden přes obce Horusice a Dynín.
Během tohoto víkendu se jedná o druhou tragickou nehodu a třetí v tomto týdnu. Bohužel druhou nehodu motorkáře. Dbejte opatrnosti, neriskujte a dodržujte silniční předpisy.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
9. srpna 2026