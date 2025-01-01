Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Tragická nehoda
Před půl devátou ranní uzavřela na několik hodin vážná nehoda komunikaci I/50 u Bystřice pod Lopeníkem.
Jednašedesátiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia Scout při jízdě od Březové vjel z vedlejší silnice do křižovatky, kde se střetl s osobním vozidlem Škoda Octavia jedoucím po hlavní komunikaci od Uherského Brodu na Starý Hrozenkov. To bylo nárazem odmrštěno do protisměru, kde se následně střetlo s protijedoucím nákladním vozidlem. Řidič osobního vozidla Škoda Octavia svým zraněním podlehl, spolujezdkyně utrpěla vážná zranění, se kterými byla z místa letecky transportována do nemocnice. Řidič kamionu byl zraněn lehce.
U řidiče scoutu byl zjištěn alkohol, a to téměř dvě promile.
Kriminalisté společně s dopravními policisty nehodu nadále šetří.
17. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.