Tragická nehoda

Před půl devátou ranní uzavřela na několik hodin vážná nehoda komunikaci I/50 u Bystřice pod Lopeníkem. 

Jednašedesátiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia Scout při jízdě od Březové vjel z vedlejší silnice do křižovatky, kde se střetl s osobním vozidlem Škoda Octavia jedoucím po hlavní komunikaci od Uherského Brodu na Starý Hrozenkov. To bylo nárazem odmrštěno do protisměru, kde se následně střetlo s protijedoucím nákladním vozidlem. Řidič osobního vozidla Škoda Octavia svým zraněním podlehl, spolujezdkyně utrpěla vážná zranění, se kterými byla z místa letecky transportována do nemocnice. Řidič kamionu byl zraněn lehce.

U řidiče scoutu byl zjištěn alkohol, a to téměř dvě promile.

Kriminalisté společně s dopravními policisty nehodu nadále šetří.

17. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

