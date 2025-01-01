Policie České republiky  

Tragická nehoda

Před sedmou hodinou ranní došlo k tragické dopravní nehodě na komunikaci III/4991 mezi Ostrožskou Novou Vsí a Ostrožskou Lhotou. 

Osmnáctiletý řidič octavie jedoucí na Ostrožskou Lhotu se za dosud nevyjasněných okolností a příčin střetl s cyklistkou, která jela ve stejném směru před ním. Devětapadesátiletá žena utrpěla vážná zranění, kterým v nemocnici podlehla. Alkohol byl dechovou zkouškou u řidiče vyloučen.

Dopravní policisté nehodu společně s kriminalisty nadále šetří.

12. prosince 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

