Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Tragická nehoda
Před sedmou hodinou ranní došlo k tragické dopravní nehodě na komunikaci III/4991 mezi Ostrožskou Novou Vsí a Ostrožskou Lhotou.
Osmnáctiletý řidič octavie jedoucí na Ostrožskou Lhotu se za dosud nevyjasněných okolností a příčin střetl s cyklistkou, která jela ve stejném směru před ním. Devětapadesátiletá žena utrpěla vážná zranění, kterým v nemocnici podlehla. Alkohol byl dechovou zkouškou u řidiče vyloučen.
Dopravní policisté nehodu společně s kriminalisty nadále šetří.
12. prosince 2025, por. Radomír Šiška, DiS.