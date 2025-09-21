Policie České republiky  

Tragická dopravní nehoda ve Valteřicích

Po střetu dvou vozidel jedno z nich narazilo domu. Dva lidé v něm na místě zemřeli. 

Dnes ráno krátce po páté hodině se stala dopravní nehoda ve Valteřicích na silnici číslo 14. Po střetu dvou vozidel – obě Škoda Octavia – bylo jedno z nich odraženo a narazilo do domu. V tomto vozidle na místě zemřel řidič i jeho spolujezdec. Řidič druhého vozidla zraněn nebyl. Veškeré okolnosti celé tragické události šetří dopravní policisté i semilští kriminalisté. Silnice je stále v místě dopravní nehody uzavřena.

21. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

