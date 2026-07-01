Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Tragická dopravní nehoda v Raspenavě
Při ranní dopravní nehodě vyhasl život řidiče osobního vozidla.
Dnešního dne 1. července 2026 jsme krátce před 7. hodinou ranní přijali oznámení o dopravní nehodě v katastru obce Raspenava. Ze zjištěných skutečností vyplývá, že řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo pozemní komunikaci a narazil do železničního viaduktu.
Řidič při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Veškeré okolnosti a příčina tragické dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření policistů.
Apelujeme na všechny řidiče, aby věnovali maximální pozornost řízení, přizpůsobili rychlost jízdy stavu a povaze vozovky i aktuálním povětrnostním podmínkám.
1. července 2026
por. Bc. Klára Jeníčková