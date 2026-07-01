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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tragická dopravní nehoda v Raspenavě

Při ranní dopravní nehodě vyhasl život řidiče osobního vozidla. 

Dnešního dne 1. července 2026 jsme krátce před 7. hodinou ranní přijali oznámení o dopravní nehodě v katastru obce Raspenava. Ze zjištěných skutečností vyplývá, že řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo pozemní komunikaci a narazil do železničního viaduktu. 

Řidič při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Veškeré okolnosti a příčina tragické dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření policistů. 

Apelujeme na všechny řidiče, aby věnovali maximální pozornost řízení, přizpůsobili rychlost jízdy stavu a povaze vozovky i aktuálním povětrnostním podmínkám. 

1. července 2026
por. Bc. Klára Jeníčková 

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