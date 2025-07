Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tragická dopravní nehoda v Loužnici

JABLONECKO – Od včera šetříme veškeré okolnosti dopravní nehody, při které na místě zemřela řidička osobního vozidla. Současně připomínáme řidičům i to, aby při jízdě mysleli na svůj aktuální zdravotní stav.

Včera odpoledne v 16 hodin se stala tragická dopravní nehoda v Loužnici na silnici první třídy číslo deset. Osmasedmdesátiletá řidička s vozidlem Honda Civic jela ve směru od Železného Brodu, kde v zatáčce na plné čáře začala předjíždět kamion, přičemž do něj z neznámých důvodů bokem narazila. Poté ještě ve vysoké rychlosti pokračovala v jízdě a z dosud nezjištěných příčin čelně narazila do kovového zábradlí a kamenných schodů u domu stojícího při pravém okraji silnice. Žena při této dopravní nehodě utrpěla zranění neslučitelná se životem a přes veškerou snahu záchranářů na místě zemřela. K určení příčiny její smrti byla nařízena soudní pitva. Samozřejmě, že tedy v tuto chvíli nemůžeme vyloučit také to, že seniorka během jízdy měla nějaký zdravotní problém. Veškeré okolnosti celé události nyní šetří jablonečtí kriminalisté.





Prevence pro řidiče: Bezpečnost na silnici začíná u vás!

Bezpečné chování v silničním provozu není jen o dodržování pravidel. Klíčovou roli hraje také fyzický a psychický stav řidiče. I drobná zdravotní indispozice může mít vážné následky.

🧠 Zdravotní stav za volantem

Neusedejte za volant, pokud se necítíte dobře. Únava, bolest hlavy, závratě nebo nevolnost mohou výrazně ovlivnit vaši schopnost řídit.

Únava, bolest hlavy, závratě nebo nevolnost mohou výrazně ovlivnit vaši schopnost řídit. Pozor na chronická onemocnění. Řidiči s cukrovkou, epilepsií, srdečními problémy nebo vysokým tlakem by měli mít své onemocnění pod kontrolou a pravidelně konzultovat stav s lékařem.

Řidiči s cukrovkou, epilepsií, srdečními problémy nebo vysokým tlakem by měli mít své onemocnění pod kontrolou a pravidelně konzultovat stav s lékařem. Léky a řízení. Některé léky mohou způsobit ospalost, zpomalené reakce nebo zhoršené vnímání. Vždy si přečtěte příbalový leták a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

🚗 Prevence náhlých zdravotních komplikací během jízdy

Před jízdou se najezte a napijte. Hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) může způsobit mdloby nebo ztrátu vědomí.

Hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) může způsobit mdloby nebo ztrátu vědomí. Dělejte si pravidelné přestávky. Každé 2 hodiny si dopřejte alespoň 15 minut odpočinku.

Každé 2 hodiny si dopřejte alespoň 15 minut odpočinku. Mějte u sebe léky a identifikační kartu s informacemi o zdravotním stavu. V případě nehody to může zachránit život.

⚠️ Signály, že byste měli okamžitě zastavit

Náhlá bolest na hrudi, dušnost, silné bušení srdce

Závratě, rozmazané vidění, ztráta orientace

Necitlivost končetin nebo potíže s řečí

Pokud pocítíte jakýkoli z těchto příznaků, okamžitě bezpečně zastavte a volejte pomoc.

4. 7. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková muvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem