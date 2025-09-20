Policie České republiky  

Tragická dopravní nehoda v Kunraticích u Frýdlantu

Aktuálně šetříme dopravní nehodu, při které na jejím místě zemřel motocyklista. 

Dnes krátce před osmnáctou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o dopravní nehodě na silnici mezi Frýdlantem a hraničním přechodem u polské Bogatynie v katastru obce Kunratice u Frýdlantu. Na místo vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Policisté na místě zjistili, že došlo ke střetu traktoru s motocyklistou, který na místě události zemřel. Veškeré okolnosti uvedeného střetu nyní dopravní policisté společně s libereckými kriminalisty šetří. K určení příčiny smrti motocyklisty bude nařízena soudní pitva. Silnice je v místě tragické dopravní nehody aktuálně stále uzavřena a zůstane tak i do pozdních nočních hodin po dobu celého šetření. Řidiči mohou uzavřený úsek silnice objet přes Kunratice u Frýdlantu.


20. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

