Tragická dopravní nehoda u obce Kluk

NYMBURSKO- Při nehodě zemřel 30letý muž.

Všechny složky Integrovaného záchranného systému vyjížděly dnes po poledni k dopravní nehodě 5 vozidel, ke které došlo na silnici I/38 u obce Kluk na Nymbursku. Podle prvotních zjištění mělo dojít k nehodě tak, že řidička osobního vozidla Ford, žena ročník 1940, zřejmě na vedlejší silnici nedala přednost v jízdě řidiči ročník 1994, který jel ve vozidle Hyundai po hlavní silnici ve směru od Poděbrad na Kolín a došlo ke střetu.

Po střetu těchto dvou osobních vozidel bylo vozidlo Hyundai odmrštěno do protisměru, kde v tu dobu projíždelo nákladní vozidlo, se kterým se vozidlo Hyundai také střetlo. Řidič nákladního vozidla se střetu snažil zabránit, proto měl strhnout řízení, střetu ale nezabránil a navíc se při úhybném manévru srazil s autobusem. Do havarovaných vozidel pak ještě narazilo další osobní vozidlo.

Řidič vozidla Hyundai zůstal ve vozidle zaklíněn a po vyproštění byl ve vážném stavu předán do péče zdravotnické záchranné služby, která muže převážela do nemocnice. Třicetiletý muž bohužel utrpěl natolik závažná zranění, kterým při transportu do nemocnice podlehl. Seniorka z vozidla Ford byla převezena do kolínské nemocnice na vyšetření a ošetření. V dalších vozidlech nebyl nikdo zraněn a dechové zkoušky byly u všech řidičů negativní.

Komunikace byla po dobu dokumentace, šetření a odklízení následků dopravní nehody zcela uzavřena a to zhruba na 4 hodiny. Nymburští kriminalisté budou nyní zjišťovat veškeré okolnosti této tragické dopravní nehody a předmětem jejich šetření bude i míra zavinění všech účastníků a veškeré další okolnosti a příčiny nehody.

15. ledna 2025

