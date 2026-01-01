Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Tragická dopravní nehoda u obce Dubá na Českolipsku
Po střetu s vozidlem na místě dopravní nehody zemřela řidička motocyklu.
AKTUALIZACE ze dne 11. 4. 2026 v 19.00 hodin:
Silnice č. I/9 v místě dopravní nehody je plně průjezdná.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí
_______________________________________________________________________________________________________________
Dnes odpoledne krátce před čtrnáctou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o vážné dopravní nehodě na silnici první třídy číslo 9 v katastru obce Dubá na Českolipsku. Na místo okamžitě vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Při dopravní nehodě došlo ke střetu vozidla s motocyklem, při kterém řidička motocyklu utrpěla zranění, kterému na místě události i přes veškerou snahu záchranářů bohužel podlehla. K určení příčiny její smrti bude nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti této tragické dopravní nehody nyní na místě šetří českolipští kriminalisté společně s dopravními policisty.
Silnice č. I/9 v místě dopravní nehody je zcela uzavřena a policisté společně s hasiči dopravu odklánějí přes obec Dubá.
11. 4. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí