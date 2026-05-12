Tragická dopravní nehoda u Karlových Varů
Řidička osobního vozidla bohužel utrpěla zranění neslučitelná se životem.
V pondělí 11. května letošního roku kolem patnácté hodiny odpolední došlo u Karlových Varů k tragické dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu. K té mělo dojít tak, že čtyřiadvacetiletý řidič nákladního vozidla značky Tatra jedoucí ve směru od Sedlece do Staré Role při průjezdu pravotočivou zatáčkou z dosud nezjištěných příčin zřejmě přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím osobním vozidlem značky Seat. Po nárazu došlo k vyjetí vozidel mimo silnici a následnému naražení na strom, kdy zůstalo osobní vozidlo zaklíněné pod nákladním automobilem.
Sedmačtyřicetiletá řidička osobního vozidla bohužel utrpěla zranění neslučitelná se životem. Byla u ní nařízena soudní pitva. Policisté u čtyřiadvacetiletého řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Negativně vyšel také test na přítomnost omamných a psychotropních látek. Z důvodu vyšetřování dopravní nehody byla silnice několik hodin zcela uzavřena a provoz na místě řídili dopravní policisté.
Přesná příčina a okolnosti tragické nehody jsou nadále v šetření kriminalistů.
nprap. Jan Bílek
12.5.2026