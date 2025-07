Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tragická dopravní nehoda u Jablonného v Podještědí

ČESKOLIPSKO – Čelní střet dvou vozidel nepřežil spolujezdec v jednom z nich.

Dnes odpoledne krátce po půl čtvrté hodině se stala u Jablonného v Podještědí na silnici první třídy č. 13 tragická dopravní nehoda. Řidička s vozidlem Opel jela ve směru od Liberce do Cvikova, kde z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměru a čelně narazila do protijedoucího vozidla BMW. Při tomto střetu i přes veškerou snahu záchranářů zemřel na místě události spolujezdec z vozu Opel. Další dvě spolujezdkyně v tomto vozidle a jeho řidička utrpěly lehká až středně těžká zranění. Lehké zranění utrpěl i řidič vozu BMW, který v něm cestoval sám. Alkohol u něj policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. U řidičky vozidla Opel dechovou zkoušku neprovedli a vyžádali si odběr krve v nemocnici. K určení příčiny smrti zemřelého byla nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé události nyní šetří českolipští kriminalisté. Silnice byla v místě dopravní nehody po dobu jejího šetření uzavřena a provoz byl zcela obnoven až krátce před devatenáctou hodinou.





21. 7. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

