Tragická dopravní nehoda na Táborsku

Řidič nepřežil náraz do stromu. 

Dnes krátce po 12. hodině došlo na silnici II/137 mezi obcemi Malšice a Slapy na Táborsku k tragické dopravní nehodě. Řidič vozidla značky Škoda Karoq, ročník narození 1980, zde z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a pokračoval dále mimo vozovku, kde následně narazil do stromu. Řidič při dopravní nehodě utrpěl zranění, jimž na místě podlehl. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600 000 korun. Okolnostmi vzniku této tragické dopravní nehody se nadále budou zabývat táborští dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
20. srpna 2025

Řidič osobního vozidla nepřežil náraz do stromu.

Řidič osobního vozidla nepřežil náraz do... 

Řidič osobního vozidla nepřežil náraz do stromu.

