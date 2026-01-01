Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Tragická dopravní nehoda na Sokolovsku
Dvacetiletý řidič narazil do stromu.
Ve čtvrtek 7. května 2026 v ranních hodinách došlo na silnici poblíž obce Kaceřov na Sokolovsku k vážné dopravní nehodě. Dvacetiletý řidič řídil osobního vozidla značky Renault ve směru od obce Chlum Svaté Máří a při pojíždění pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a následně vlevo mimo pozemní komunikaci, kde narazil do stromu. Při nehodě utrpěl vážná zranění, který bohužel podlehl.
Na místě zasahovali všechny složky Integrovaného záchranného systému a komunikace byla po dobu vyšetřování dopravní nehody zcela uzavřena.
Přesná příčina a okolnosti této tragické nehody jsou v šetření kriminalistů.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
7. 5. 2026