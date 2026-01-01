Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Tragická dopravní nehoda na Sokolovsku

Dvacetiletý řidič narazil do stromu. 

Ve čtvrtek 7. května 2026 v ranních hodinách došlo na silnici poblíž obce Kaceřov na Sokolovsku k vážné dopravní nehodě. Dvacetiletý řidič řídil osobního vozidla značky Renault ve směru od obce Chlum Svaté Máří a při pojíždění pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a následně vlevo mimo pozemní komunikaci, kde narazil do stromu. Při nehodě utrpěl vážná zranění, který bohužel podlehl. 

Na místě zasahovali všechny složky Integrovaného záchranného systému a komunikace byla po dobu vyšetřování dopravní nehody zcela uzavřena. 

Přesná příčina a okolnosti této tragické nehody jsou v šetření kriminalistů. 

mjr. Mgr. Kateřina Pešková 
7. 5. 2026
 

Foto DN

Foto DN 

Detailní náhled

