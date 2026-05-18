Tragická dopravní nehoda na dálnici D6

Řidič bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem. 

V neděli 17. května letošního roku kolem půl desáté hodiny dopolední došlo na dálnici D6, konkrétně u sjezdu do obce Valeč, k tragické dopravní nehodě osobního automobilu. K té mělo dojít tak, že pětačtyřicetiletý řidič osobního vozidla značky Volkswagen jedoucí ve směru z Prahy do Karlových Varů z dosud nezjištěných příčin přejel na sjezdu na vyvýšený travnatý val, kde následně narazil do dopravního značení. Poté se měl několikrát s vozidlem přetočit na střechu, narazit do svodidel, přičemž se vozidlo zastavilo na boku v připojovacím pruhu.

Pětačtyřicetiletý řidič při dopravní nehodě bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem. Dálnice byla v místě dopravní nehody s opatrností průjezdná jedním jízdním pruhem, kdy provoz na místě řídili policisté.

Přesná příčina a okolnosti tragické dopravní nehody jsou nadále v šetření kriminalistů.

nprap. Jan Bílek
18.5.2026

