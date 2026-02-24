Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Tragická dopravní nehoda na Blanensku
Střet s autem na křižovatce cyklista nepřežil. [VIDEO]
Dnes krátce před 16. hodinou došlo na křižovatce poblíž obce Lipovec na Blanensku k tragické dopravní nehodě. Po střetu osobního vozidla s cyklistou starší muž svým zraněním na místě podlehl.
Křižovatka byla po dobu vyšetřování několik hodin zcela neprůjezdná. Doprava byla vedena po objízdných trasách přes okolní komunikace.
U řidiče osobního vozidla byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu i orientační test na omamné a psychotropní látky, oba s negativním výsledkem. V rámci nařízené soudní pitvy budou u zemřelého cyklisty provedeny krevní odběry.
Přesná příčina a veškeré okolnosti této tragické události jsou předmětem dalšího šetření dopravních policistů. Policie České republiky se zároveň obrací na případné svědky nehody, kteří by mohli přispět k objasnění jejích okolností, aby se přihlásili na tísňové lince 158.
por. Petr Vala
tiskový mluvčí
24. února 2026