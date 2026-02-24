Policie České republiky  

Tragická dopravní nehoda na Blanensku

Střet s autem na křižovatce cyklista nepřežil. [VIDEO] 

Dnes krátce před 16. hodinou došlo na křižovatce poblíž obce Lipovec na Blanensku k tragické dopravní nehodě. Po střetu osobního vozidla s cyklistou starší muž svým zraněním na místě podlehl.

Křižovatka byla po dobu vyšetřování několik hodin zcela neprůjezdná. Doprava byla vedena po objízdných trasách přes okolní komunikace.

U řidiče osobního vozidla byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu i orientační test na omamné a psychotropní látky, oba s negativním výsledkem. V rámci nařízené soudní pitvy budou u zemřelého cyklisty provedeny krevní odběry.

Přesná příčina a veškeré okolnosti této tragické události jsou předmětem dalšího šetření dopravních policistů. Policie České republiky se zároveň obrací na případné svědky nehody, kteří by mohli přispět k objasnění jejích okolností, aby se přihlásili na tísňové lince 158.

por. Petr Vala
tiskový mluvčí
24. února 2026

