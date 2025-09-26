Policie České republiky  

Tragická dopravní nehoda mezi Tanvaldem a Velkými Hamry

Havárii vozidla včera v noci nepřežil mladý řidič. 


Včera večer v půl jedenácté se stala dopravní nehoda na silnici první třídy číslo 10 mezi Tanvaldem a Velkými Hamry. Mladý řidič jel s vozidlem Ford Fiesta ve směru od Tanvaldu do Velkých Hamrů, kde dosud z nezjištěných příčin při průjezdu levotočivé zatáčky nezvládl řízení, vyjel vpravo mimo silnici, narazil do opěrné zdi a s vozidlem se převrátil na střechu. Řidič, který jel ve vozidle sám, na místě dopravní nehody i přes veškerou snahu záchranářů zemřel. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé tragické události nadále šetří jablonečtí kriminalisté.


26. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

