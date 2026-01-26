Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická dopravní nehoda

Čelní náraz vozidla do stromu si bohužel vyžádal jedno smrtelné zranění. 

Dopravní policisté vyjížděli v neděli před patnáctou hodinou k dopravní nehodě, která se stala mimo uzavřenou část obce Vimperk na silnici I. třídy číslo 4, ve směru jízdy Vimperk – Čkyně. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý řidič vozidla Škoda Superb, který pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti vyjel po projetí levotočivé zatáčky, přecházející v rovný úsek, mimo komunikaci vpravo, kde přední částí vozidla narazil nejprve do směrového sloupku a následně do vzrostlého stromu. Při dopravní nehodě řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem. Další osoby ve vozidle necestovaly. Hmotná škoda na vozidle byla vyčíslena na 200 000 korun. Policisté zjistili, že řidič nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Dalšími okolnostmi dopravní nehody se nyní zabývají dopravní policisté.    

Na Prachaticku je to tak první smrtelná dopravní nehoda v novém roce. 

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
26. ledna 2026

