Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická dopravní nehoda

Záchranářský vrtulník bohužel odletěl z místa dopravní nehody prázdný. 

Složky integrovaného záchranného systému zasahovali dnes po půl dvanácté u obce Kestřany, kde došlo z vážné dopravní nehodě. Mladá řidička jela s vozidlem značky Citroen od Kestřan na Zátaví, dostala se s vozidlem mimo komunikaci do silničního příkopu a narazila do sloupu elektrického vedení. Na místo letěl také záchranářský vrtulník.

Přes veškerou snahu všech zasahujících žena zraněním na místě podlehla.

Příčiny a okolnosti této dopravní nehody prošetřují písečtí dopravní policisté.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
3. února 2026

DN Kestřany

