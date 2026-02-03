Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Tragická dopravní nehoda
Záchranářský vrtulník bohužel odletěl z místa dopravní nehody prázdný.
Složky integrovaného záchranného systému zasahovali dnes po půl dvanácté u obce Kestřany, kde došlo z vážné dopravní nehodě. Mladá řidička jela s vozidlem značky Citroen od Kestřan na Zátaví, dostala se s vozidlem mimo komunikaci do silničního příkopu a narazila do sloupu elektrického vedení. Na místo letěl také záchranářský vrtulník.
Přes veškerou snahu všech zasahujících žena zraněním na místě podlehla.
Příčiny a okolnosti této dopravní nehody prošetřují písečtí dopravní policisté.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
3. února 2026