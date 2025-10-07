Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragická dopravní nehoda

Žena nepřežila čelní střet s nákladním vozidlem na Jičínsku 

Dnes krátce před 13. hodinou došlo v Konecchlumí na silnici 1/35 k tragické nehodě, kterou nepřežila 61letá řidička osobního vozidla Škoda.

K dopravní nehodě došlo dle dosud zjištěných okolností tak, že řidička vozidla ze zatím nezjnámých příčin přejela do protisměru a tam se čelně střetla s nákladním vozidlem s návěsem. Žena na místě nehody zemřela. 

Provedená dechová zkouška na alkohol s řidičem nákladního vozu byla negativní. 

Příčiny a okolnosti této tragické nehody šetří jičínští kriminalisté. 

por. Šárka Pižlová,DiS.
7.10.2025

 

