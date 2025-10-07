Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Tragická dopravní nehoda
Žena nepřežila čelní střet s nákladním vozidlem na Jičínsku
Dnes krátce před 13. hodinou došlo v Konecchlumí na silnici 1/35 k tragické nehodě, kterou nepřežila 61letá řidička osobního vozidla Škoda.
K dopravní nehodě došlo dle dosud zjištěných okolností tak, že řidička vozidla ze zatím nezjnámých příčin přejela do protisměru a tam se čelně střetla s nákladním vozidlem s návěsem. Žena na místě nehody zemřela.
Provedená dechová zkouška na alkohol s řidičem nákladního vozu byla negativní.
Příčiny a okolnosti této tragické nehody šetří jičínští kriminalisté.
por. Šárka Pižlová,DiS.
7.10.2025