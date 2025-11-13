Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Tragédie ve Strakonicích
Mladý muž zemřel po uvíznutí v kontejneru na textil.
Na začátku listopadu vyjížděli v nočních hodinách strakoničtí policisté k neobvyklému, avšak tragickému oznámení. Na linku 158 byla nahlášena osoba uvízlá v kontejneru na textil v ulici Mírová ve Strakonicích.
Na místo okamžitě dorazila hlídka obvodního oddělení Policie ČR Strakonice. Policisté zde nalezli zaklíněného muže, který již nevykazoval známky života. Na místo byli přivoláni také hasiči, kteří tělo muže pomocí techniky vyprostili.
Podle dosavadních zjištění a ohledání místa tragické události vše nasvědčuje tomu, že sedmadvacetiletý muž do kontejneru sám vlezl, pravděpodobně ve snaze získat odložený textil. Při manipulaci s víkem kontejneru si jej zajistil proti pohybu, to se však následně uvolnilo a muže přimáčklo v oblasti hrudníku. Lékař konstatoval smrt udušením.
Policie vyloučila cizí zavinění a událost je vedena jako tragická nehoda.
Tato smutná událost je varováním pro všechny, kteří by se mohli pokoušet o podobné jednání. Textilní kontejnery nejsou určeny k vstupu osob a jejich konstrukce může být při neopatrné manipulaci velmi nebezpečná. Pohyblivá víka, těsné prostory a kovové mechanismy mohou způsobit vážná poranění či smrtelné následky stejně jako v tomto případě .
Policie ČR proto apeluje na veřejnost, aby do kontejnerů nevstupovala a v případě potřeby pomoci či nouze vyhledala bezpečnější cestu – ať už prostřednictvím sociálních služeb, charit či městských zařízení.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
13. listopadu 2025