Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Tragédie na okruhu
Při závodech zemřeli dva jezdci.
K tragické nehodě došlo dnes odpoledne na Masarykově okruhu při závodech s mezinárodní účastí. Podle prvotních informací měl třiatřicetiletý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil čtyřiačtyřicetiletý jezdec, také cizinec. První závodník utrpěl natolik vážná zranění, kterým na místě podlehl. Druhého motorkáře transportovali zdravotníci do nemocnice, ovšem ani tento muž nepřežil. Policisté aktuálně zjišťují další skutečnosti nešťastné události.
por. Andrea Cejnková, 11. července 2026