Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragédie na Královédvorsku

Dopravní nehoda si vyžádala 4 mrtvé. 

Všechny složky IZS dnes vpodvečer zasahovaly u střetu dvou osobních vozidel na silnici I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře na Královédvorsku. Při dopravní nehodě došlo k úmrtí 4 osob. Další osoba byla zraněna těžce a předána do péče zdravotníků. Případ si převzali trutnovští kriminalisté, kteří budou nyní intenzivně zjišťovat přesné příčiny a veškeré okolnosti této tragické události a také to, co jí předcházelo.

Komunikace je zcela uzavřená, provoz je odkláněn po objízdných trasách.
9. září 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová
