Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Tragédie na Královédvorsku - AKTUALIZACE
Dopravní nehoda si vyžádala 4 mrtvé.
AKTUALIZACE – Ani jeden z cestujících nebyl za jízdy připoután bezpečnostními pásy.
Podle dosud provedeného šetření kriminalisté zjistili, že řidič vozidla zn. Škoda Octavia jedoucí ve směru na Trutnov měl při průjezdu pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem zn. Ford Galaxy. Vozidlo zn. Škoda řídil 42letý řidič, který utrpěl zranění neslučitelná se životem. Ve vozidle zn. Ford cestovali 4 muži, cizinci, z nichž 31letý řidič a další dva spolujedoucí ve věku 33 a 51 let závažným zraněním na místě dopravní nehody podlehli. Čtvrtý, 33letý, spolujezdec byl s těžkým zraněním letecky transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
U všech zemřelých byla nařízena soudní pitva. Obě vozidla kriminalisté zajistili k odbornému zkoumání.
Silnice byla po dobu šetření dopravní nehody uzavřená. Provoz na silnici I/37 byl dnes krátce před jednou hodinou ráno plně obnoven.
10. září 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová
por. Mgr. Andrea Muzikantová