Tragédie na Královédvorsku - AKTUALIZACE

Dopravní nehoda si vyžádala 4 mrtvé. 

AKTUALIZACE – Ani jeden z cestujících nebyl za jízdy připoután bezpečnostními pásy. 

Podle dosud provedeného šetření kriminalisté zjistili, že řidič vozidla zn. Škoda Octavia jedoucí ve směru na Trutnov měl při průjezdu pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem zn. Ford Galaxy. Vozidlo zn. Škoda řídil 42letý řidič, který utrpěl zranění neslučitelná se životem. Ve vozidle zn. Ford cestovali 4 muži, cizinci, z nichž 31letý řidič a další dva spolujedoucí ve věku 33 a 51 let závažným zraněním na místě dopravní nehody podlehli. Čtvrtý, 33letý, spolujezdec byl s těžkým zraněním letecky transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

U všech zemřelých byla nařízena soudní pitva. Obě vozidla kriminalisté zajistili k odbornému zkoumání.

Silnice byla po dobu šetření dopravní nehody uzavřená. Provoz na silnici I/37 byl dnes krátce před jednou hodinou ráno plně obnoven. 

10. září 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová

_________________________________________________________________________________________________________________

Všechny složky IZS dnes vpodvečer zasahovaly u střetu dvou osobních vozidel na silnici I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře na Královédvorsku. Při dopravní nehodě došlo k úmrtí 4 osob. Další osoba byla zraněna těžce a předána do péče zdravotníků. Případ si převzali trutnovští kriminalisté, kteří budou nyní intenzivně zjišťovat přesné příčiny a veškeré okolnosti této tragické události a také to, co jí předcházelo.

Komunikace je zcela uzavřená, provoz je odkláněn po objízdných trasách.
9. září 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová
