Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Tragédie na D2
Při nehodě kamionů vznikl požár, oba řidiči zemřeli.
Dnes nad ránem došlo k tragické dopravní nehodě na 11. km dálnice D2. Řidič kamionu z dosud nezjištěných příčin havaroval v místě zúžení silnice do betonových svodidel, dostal smyk a zůstal stát napříč vozovky, z protisměru do soupravy narazil čelně druhý kamion. Vozidla začala hořet a oba řidiči zemřeli. Policisté dálnici uzavřeli v obou směrech a prováděli odklon dopravy na objízdnou trasu až do pozdních odpoledních hodin. Totožnost řidičů zjišťujeme, oba tahače měly cizí registrační značky.
por.Andrea Cejnková, 13. června 2026