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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Tragédie na D2

Při nehodě kamionů vznikl požár, oba řidiči zemřeli. 

Dnes nad ránem došlo k tragické dopravní nehodě na 11. km dálnice D2. Řidič kamionu z dosud nezjištěných příčin havaroval v místě zúžení silnice do betonových svodidel, dostal smyk a zůstal stát napříč vozovky, z protisměru do soupravy narazil čelně druhý kamion. Vozidla začala hořet a oba řidiči zemřeli. Policisté dálnici uzavřeli v obou směrech a prováděli odklon dopravy na objízdnou trasu až do pozdních odpoledních hodin. Totožnost řidičů zjišťujeme, oba tahače měly cizí registrační značky. 

por.Andrea Cejnková, 13. června 2026

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