Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Tradice pro dětský úsměv pokračuje!

Ms kraj: Policisté uspořádali sbírku pro děti z dětského domova

Moravskoslezští policisté opět vykouzlili na tvářích dětí úsměv a „nadělili“ jim hordu radosti. Tak jako již několik posledních let, i letos totiž uspořádali policisté ze školního policejního střediska společně s kolegy z odboru kriminalistické techniky a expertiz našeho krajského ředitelství finanční a věcnou sbírku pro děti z dětského domova ve Frýdku-Místku.

Policisté vyrazili do obchodů a nakoupili haldu sladkostí či poukázek, prostě to, čím dětem udělají radost. A letos jim přivezli i různé stolní, karetní a deskové hry a další dárky, mnohé jsou i edukativní a preventivní. Dárky poputují mezi více než pět desítek dětí různého věku, nejmladší je pětileté dítě, nejstaršímu je dvacet let. Samotné předání se díky úžasnému vedení a personálu domova neslo ve velice příjemném duchu. Ani policisté neodešli z domova s prázdnou. S povděkem převzali jim věnované, dětmi vlastnoručně vyrobené poděkování.

Co dodat? Věříme, že dárky přinesou mnoho potěšení a třeba i trošičku poučení. A my již nyní přemýšlíme, jak ozvláštnit tuto již několikaletou tradici. Nechte se překvapit…

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 23. prosince 2024

vytisknout e-mailem