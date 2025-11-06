Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Toxíci odhalili pěstitele konopí
Muž pěstoval marihuanu na zahradě u domu.
Náchodští policisté z „toxi týmu“ v úterý 4. listopadu 2025 na Náchodsku zadrželi 31letého muže, kterého následně obvinili ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
zajištěné konopíObviněnému klademe za vinu, že nejméně od začátku roku 2023 do doby jeho zadržení na zahradě u domu na Náchodsku pěstoval každoročně v cyklech od jara do října konopí, které vždy na podzim sklidil a následně zpracovával. Tedy ho sušil a připravoval ke konzumaci.
Krom toho obviněný muž poskytoval marihuanu dalším osobám za úplatu, ale i ve větší části zdarma.
Kriminalisté provedli u odviněného domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor, při které zajistili u slepičárny 11 kusů vzrostlých „kytek“ a v domě zajistili další již zpracovanou sušinu konopí.
V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od 1 do 5 let.
por. Pižlová Šárka, DiS.
6.11.2025, 11:00