Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
TOXI realizace na Rychnovsku
Obvinění pervitin distribuovali téměř dvěma desítkám osob.
Rychnovští kriminalisté v minulých dnech úspěšně zakončili svojí několikaměsíční práci na úseku drog obviněním 48letého muže a 36leté ženy ze spáchání trestného činu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy ve značném rozsahu.
Obviněný muž měl sám od roku 2022 do 4. května 2026, do svého zadržení zásahovou jednotkou, v jedné ze sousedních zemí nakupovat léčivo s obsahem pseudoefedrinu za účelem neoprávněné výroby psychotropní látky metamfetaminu (pervitinu). K nelegální výrobě pervitinu mělo docházet nejen v místě jeho bydliště, ale také na dalších místech Rychnovska. Vyrobený pervitin užíval nejen pro vlastní potřebu, ale měl jej také distribuovat do řad narkomanů.
Prověřováním případu rychnovští kriminalisté zjistili, že se od roku 2025 do veškeré páchané trestné činnosti obviněného vědomě zapojila i 36letá žena. Společně se měli podílet na nedovoleném nákupu, dovozu a následně i výrobě a distribuci drog. Obviněná žena si rovněž od roku 2022 sama obstarávala pervitin nejen pro svojí vlastní potřebu, ale i za účelem další distribuce.
Na počátku května letošního roku „spadla klec“ a po předchozím písemném souhlasu okresního státního zastupitelství policisté oba podezřelé zadrželi. Muže zadržela v místě bydliště zásahová jednotka, ženu o den později vypátrali rychnovští kriminalisté. Při domovní prohlídce policisté v místě bydliště muže zajistili pomůcky, chemikálie a další pomocné látky potřebné pro výrobu pervitinu.
Oba obvinění jsou nezaměstnaní. K drogové trestné činnosti se muž zcela doznal, v minulosti byl již za obdobnou trestnou činnost odsouzen. Obviněná, která je stíhaná vazebně, se doznala částečně. V rejstříku trestů má i ona několik záznamů z předchozí trestné činnosti na úseku majetku.
V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným ze spáchání trestného činu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy trest odnětí svobody až na 10 let.
12. května 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová