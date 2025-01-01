Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Topil elektřinou, kterou neplatil
Za krádež mu teď hrozí dva roky.
Obvinění ze spáchání trestného činu krádeže čelí senior z horské obce v Krušných horách na Chomutovsku. Podle vyšetřovatele měl dotyčný nejméně po dobu tří let ve svém rodinném domě neoprávněně odebírat elektrickou energii, jež využíval k vytápění domu. Škoda, kterou tím měl dodavateli elektřiny způsobit, byla znaleckým posudkem vyčíslena na částku nejméně 64 tisíc korun.
To, že v domě je elektřina odebírána zřejmě „na černo“, zjistili při kontrole odběrného místa technici společnosti, která je mimo jiné oprávněna ke zjišťování výskytu neoprávněných odběrů. Průtok elektrického proudu v pojistkové skříni byl totiž několikanásobně vyšší než průtok elektrického proudu přes elektroměr umístěný na domě.
Obviněný senior popřel, že by elektřinu na „černo“ odebíral vědomě, měsíčně prý za ni platil zálohy ve výši tisíc korun a při vyúčtování míval pár set korun přeplatek. Dům podle svých slov vytápěl uhlím a dřevem. Informace, které policisté zjistili během prověřování, však svědčí o opaku a tedy o tom, že muž měl v domě na hlavním vedení odbočku typu „T“, přes kterou měl být neoprávněný odběr elektřiny prováděn.
U soudu hrozí za spáchání trestného činu krádeže obviněnému až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
Chomutov, 21. srpna 2025