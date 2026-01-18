Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Tonutí dívek ve Vltavě
V sobotu 17. ledna 2026 jsme krátce před 19. hodinou přijali oznámení o tonutí dvou dívek v řece Vltavě na levém břehu Trilčova jezu v Litvínovicích u Českých Budějovic. Policisté okamžitě vyjeli na místo události. Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá. Právě tato skutečnost pravděpodobně sehrála roli při dopravní nehodě kolegů z oddělení hlídkové služby, kteří spěchali oběma dívkám na pomoc, a to i za cenu riskování vlastního zdraví.
Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Policisté ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou poskytli mimo jiné i tepelný komfort jedné z dívek. Obě dívky mladší osmnácti let byly převezeny do českobudějovické nemocnice. Starší z nich bohužel i přes veškerou snahu lékařů v noci na dnešek v nemocnici zemřela.
Způsob, jakým se obě dívky ocitly v řece, zůstává předmětem dalšího prověřování českobudějovických kriminalistů. Mohlo se jednat například o nešťastnou událost či o nedbalostní jednání. V prověřování je rovněž skutečnost, že při ohledání místa události byla nalezena láhev alkoholu.
Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.
V souvislosti s tímto případem apelujeme na všechny osoby, aby dbaly při pohybu v blízkosti vodních toků zvýšené opatrnosti a nevstupovaly na zamrzlou hladinu, neboť v současné době není tloušťka ledu dostatečná a hrozí propadnutí do vody. Stejně tak varujeme před konzumací alkoholických nápojů v blízkosti vody.
18. ledna 2026