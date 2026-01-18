Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tonutí dívek ve Vltavě

Na místě události zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. 

V sobotu 17. ledna 2026 jsme krátce před 19. hodinou přijali oznámení o tonutí dvou dívek v řece Vltavě na levém břehu Trilčova jezu v Litvínovicích u Českých Budějovic. Policisté okamžitě vyjeli na místo události. Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá. Právě tato skutečnost pravděpodobně sehrála roli při dopravní nehodě kolegů z oddělení hlídkové služby, kteří spěchali oběma dívkám na pomoc, a to i za cenu riskování vlastního zdraví.

Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Policisté ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou poskytli mimo jiné i tepelný komfort jedné z dívek. Obě dívky mladší osmnácti let byly převezeny do českobudějovické nemocnice. Starší z nich bohužel i přes veškerou snahu lékařů v noci na dnešek v nemocnici zemřela.

Způsob, jakým se obě dívky ocitly v řece, zůstává předmětem dalšího prověřování českobudějovických kriminalistů. Mohlo se jednat například o nešťastnou událost či o nedbalostní jednání. V prověřování je rovněž skutečnost, že při ohledání místa události byla nalezena láhev alkoholu.

Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.

V souvislosti s tímto případem apelujeme na všechny osoby, aby dbaly při pohybu v blízkosti vodních toků zvýšené opatrnosti a nevstupovaly na zamrzlou hladinu, neboť v současné době není tloušťka ledu dostatečná a hrozí propadnutí do vody. Stejně tak varujeme před konzumací alkoholických nápojů v blízkosti vody.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
18. ledna 2026

