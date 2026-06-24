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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tonutí dítěte

Nezletilá osoba byla po resuscitaci letecky transportována do nemocnice. 

Dnes krátce po 15. hodině došlo v jednom z rybníků nedaleko Blatné na Strakonicku k tonutí nezletilé osoby.

Ta měla být podle dosud zjištěných informací spolu s dalšími dětmi na paddleboardu, když náhle spadla do vody a delší dobu se nevynořovala. Z vody byla vytažena až po několika minutách a okamžitě u ní byla zahájena resuscitace. Následně byla letecky transportována do nemocnice v Českých Budějovicích.

Případem se nyní budou nadále zabývat strakoničtí kriminalisté. S ohledem na věk dítěte a jeho rodinu se k případu nebudeme blíže vyjadřovat.

V souvislosti s tímto případem a také s blížícími se letními prázdninami apelujeme na všechny, kteří budou trávit volný čas u vody, aby nepodceňovali bezpečnost svou i svých dětí. Děti by měly být u vody vždy pod dohledem dospělé osoby, a to i v případech, kdy jsou vybaveny plovacími pomůckami nebo se pohybují v mělké vodě. K tragické události totiž může dojít během několika málo vteřin.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
24. června 2026

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