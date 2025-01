Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Tohle udělal led

ORLICKOÚSTECKO – Řidič i spolujezdec měli velké štěstí.

Na přiložených fotkách je vidět, co dokáže udělat kus ledu, který spadne z projíždějícího vozidla. Na vlastní oči to v pondělí dopoledne viděli dva muži, kteří projížděli přes obec Dlouhoňovice na Orlickoústecku. Z nákladního vozidla jedoucího v protisměru na to jejich spadl kus ledu. Naštěstí však způsobil jen škodu materiální a řidič i se spolujezdcem vyvázli bez zranění.

Zákon o silničním provozu hovoří ale jasně. Řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Řidiči, který tuto povinnost poruší, hrozí pokuta v příkazním řízení až do výše 1500 korun, v případě správního řízení dva až pět tisíc.

Buďte ohleduplní k ostatním a před jízdou si vždy zkontrolujte svá vozidla.

8. ledna 2025

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí Policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem