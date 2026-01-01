Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Tlumočník - překladatel

KŘP Středočeského kraje, odbor mezinárodních vztahů – pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav,
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba
  • pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 hodin – 15:30 hodin

Náplň práce

  • samostatně řešit náročné a složité analytické, metodické a koncepční úkoly a usměrňovat policejní činnosti v rámci odboru mezinárodních vztahů
  • plnění úkolů a povinností uložených organizačním řádem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje 
  • zajišťování v rámci kompetencí krajského ředitelství a v souladu s mezinárodními smlouvami a dalšími právními předpisy spolupráci a koordinaci s bezpečnostními orgány jiných států
  • zpracování a vyhodnocování podkladů v oblasti přeshraniční spolupráce, zahraničních služebních cest a přijetí
  • překládat dokumenty, zajištění tlumočení (anglický jazyk) 
  • podílet se na plnění úkolů v legislativní oblasti – zpracovávat připomínky v rámci připomínkového řízení k návrhům právních předpisů a interních aktů řízení 

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 11 s platem 35.840,- Kč – 41.070,- Kč (podle započitatelné praxe)
  • po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravování

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
  • trestní a občanská bezúhonnost
  • výborné komunikační a organizační schopnosti a schopnost samostatného řešení úkolů
  • schopnost individuální práce i práce v týmu
  • velmi dobrá znalost českého jazyka
  • velmi dobrou znalost anglického jazyka případně německého jazyka úroveň B2 nebo C1 se schopností samostatně provádět písemné překlady odborných textů a aktivní tlumočení při jednáních, poradách a konferencích – oprávnění k výkonu znalecké činnosti výhodou
  • velmi dobrou uživatelskou znalost MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook), internet
  • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita

Další informace

  • termín pro zaslání životopisu s motivačním dopisem:                   31. března 2026
  • možnost nástupu:                                                                          01. dubna 2026
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro možnost vyrozumění a motivační dopis na e-mail pavel.safarcik@pcr.cz s předmětem zprávy „Tlumočník - překladatel“, . Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Pavel Šafarčík, LL.M. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo změnit požadavky nebo nevybrat žádného uchazeče. Odesláním životopisu zájemce souhlasí s dalším zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, po dobu trvání účelu výběrového řízení na danou pozici

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 