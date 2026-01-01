Tlumočník - překladatel
KŘP Středočeského kraje, odbor mezinárodních vztahů – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav,
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba
- pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 hodin – 15:30 hodin
Náplň práce
- samostatně řešit náročné a složité analytické, metodické a koncepční úkoly a usměrňovat policejní činnosti v rámci odboru mezinárodních vztahů
- plnění úkolů a povinností uložených organizačním řádem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
- zajišťování v rámci kompetencí krajského ředitelství a v souladu s mezinárodními smlouvami a dalšími právními předpisy spolupráci a koordinaci s bezpečnostními orgány jiných států
- zpracování a vyhodnocování podkladů v oblasti přeshraniční spolupráce, zahraničních služebních cest a přijetí
- překládat dokumenty, zajištění tlumočení (anglický jazyk)
- podílet se na plnění úkolů v legislativní oblasti – zpracovávat připomínky v rámci připomínkového řízení k návrhům právních předpisů a interních aktů řízení
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 11 s platem 35.840,- Kč – 41.070,- Kč (podle započitatelné praxe)
- po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- závodní stravování
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
- trestní a občanská bezúhonnost
- výborné komunikační a organizační schopnosti a schopnost samostatného řešení úkolů
- schopnost individuální práce i práce v týmu
- velmi dobrá znalost českého jazyka
- velmi dobrou znalost anglického jazyka případně německého jazyka úroveň B2 nebo C1 se schopností samostatně provádět písemné překlady odborných textů a aktivní tlumočení při jednáních, poradách a konferencích – oprávnění k výkonu znalecké činnosti výhodou
- velmi dobrou uživatelskou znalost MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook), internet
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita
Další informace
- termín pro zaslání životopisu s motivačním dopisem: 31. března 2026
- možnost nástupu: 01. dubna 2026
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro možnost vyrozumění a motivační dopis na e-mail pavel.safarcik@pcr.cz s předmětem zprávy „Tlumočník - překladatel“, . Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Pavel Šafarčík, LL.M. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo změnit požadavky nebo nevybrat žádného uchazeče. Odesláním životopisu zájemce souhlasí s dalším zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, po dobu trvání účelu výběrového řízení na danou pozici