Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Tisková konference ústeckých krajských kriminalistů TOXI TÝMU
Tiskové oznámení pro zástupce médií.
Vážené novinářky, vážení novináři,
dovoluji si Vás pozvat na tiskovou konferenci služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, která se bude věnovat vyhodnocení rozsáhlé realizace krajského TOXI týmu.
Tisková konference se uskuteční dne 23.10.2025 v 09:00 hodin v budově Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese Lidické náměstí 9 v Ústí nad Labem.
V případě zájmu, potvrďte prosím svou účast e-mailem (krpulk.kr.pio@pcr.cz) do 22.10.2025 12:00 hod.
S pozdravem
mjr. Mgr. Kamil Marek
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje
16. října 2025