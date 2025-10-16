Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tisková konference ústeckých krajských kriminalistů TOXI TÝMU

Tiskové oznámení pro zástupce médií. 

Vážené novinářky, vážení novináři,

dovoluji si Vás pozvat na tiskovou konferenci služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, která se bude věnovat vyhodnocení rozsáhlé realizace krajského TOXI týmu.

Tisková konference se uskuteční dne 23.10.2025 v 09:00 hodin v budově Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese Lidické náměstí 9 v Ústí nad Labem.

V případě zájmu, potvrďte prosím svou účast e-mailem (krpulk.kr.pio@pcr.cz) do 22.10.2025 12:00 hod.

S pozdravem
mjr. Mgr. Kamil Marek
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje
16. října 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 