Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Tisková konference k vyhodnocení dopravní situace za rok 2025
Tiskové oznámení pro zástupce médií.
Vážené novinářky, vážení novináři,
dovoluji si Vás pozvat na bilanční tiskovou konferenci k vyhodnocení dopravní situace za rok 2025, odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.
Tisková konference se uskuteční dne 20.1.2026 v 10:00 hodin v budově Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese Lidické náměstí 9 v Ústí nad Labem.
V případě zájmu, potvrďte prosím svou účast e-mailem (krpu.tisk@policie.gov.cz) do 19.1.2026 15:00 hodin.
16. ledna 2026
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje