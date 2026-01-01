Policie České republiky  

Tisková konference k vyhodnocení dopravní situace za rok 2025

Tiskové oznámení pro zástupce médií. 

Vážené novinářky, vážení novináři,

dovoluji si Vás pozvat na bilanční tiskovou konferenci k vyhodnocení dopravní situace za rok 2025, odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.

Tisková konference se uskuteční dne 20.1.2026 v 10:00 hodin v budově Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese Lidické náměstí 9 v Ústí nad Labem.

V případě zájmu, potvrďte prosím svou účast e-mailem (krpu.tisk@policie.gov.cz) do 19.1.2026 15:00 hodin.

16. ledna 2026
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje
 

