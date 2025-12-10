Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Těžko uvěřitelný příběh o členství ve slavné hudební skupině
Žena přišla o více jak dva miliony korun.
Českobudějovičtí kriminalisté si včera vyslechli další, těžko uvěřitelný příběh, ve kterém hraje roli opět slavná hudební skupina. Tentokrát přišla poškozená o více jak dva miliony korun. Scénář je trochu jiný než v případu, který jsme zveřejnili v úterý. Na jedné ze sociálních sítí kontaktoval ženu neznámý pachatel či pachatelé, a ti se vydávali za různé členy a manažery skupiny. Poškozené v ní nabídli členství. To spočívalo v tom, že z ženy podvodným způsobem dostávali peníze a slibovali, že bude mít VIP vstupenky na koncerty, dostane se co nejblíže k pódiu a dokonce na jeden z koncertů mohli s rodinou i letět. Nějaké peníze tak byly určeny i pro pilota. Zasílání peněz měla žena vnímat i jako jakousi investici, která se jí do budoucna zhodnotí a dostane zpět bezmála sto procent toho, co už zaslala. Poškozená tedy zaslala v mnoha platbách výše uvedenou částku, a když celou situaci začala řešit se známými, došlo ji, že se s největší pravděpodobností jedná o podvod.
Byli bychom rádi, kdyby tomu tak nebylo, nicméně, poškozená má v tomto případě pravdu. My, tak jako nyní skoro každý den, znovu apelujeme na všechny dopisovatele, fanoušky, lidi, kteří se chtějí seznamovat v prostředí internetu, na ty, kteří chtějí rychle zbohatnout prostřednictvním investic....NE, OPRAVDU NE A JEŠTĚ JEDNOU NE. Nevěřte lidem, které jste nikdy neviděli. Neposílejte peníze na cizí účty. Nevěřte tomu, že světové hvězdy míří za vámi na návštěvu. Nevěřte tomu, že rychle zbohatnete, když zareagujete na reklamu na výhodné investování, kde po vás hned chtějí vstupní poplatky.
Myslete, než se do posílání peněz na cizí účty dáte. Nejednejte rychle. Zamyslete se. Poraďte se.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
10. prosince 2025