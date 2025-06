Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

PARDUBICE – Palác Pardubice se v nočních hodinách stal místem pro výcvik policistů.

V průběhu dubna a května letošního roku proběhlo celkem 8 taktických cvičení, kterých se zúčastnili přes dvě stovky policistů z Pardubicka a Chrudimska. Palác Pardubice je největší obchodní dům v centru Pardubic, ve kterém se každý den pohybuje velký počet osob. Vzhledem k tragickým událostem z celého světa za poslední roky je třeba brát hrozbu útoku v takových prostorech naprosto vážně. V souvislosti se zajištěním bezpečnosti osob policisté cvičili zákroky proti ozbrojeným pachatelům. Za bílého dne není možné takové cvičení uskutečnit, proto výcviky probíhaly v nočních a brzkých ranních hodinách, bez přítomnosti civilistů.

Vedoucí Odboru služební přípravy mjr. Souček, který byl za výcvik zodpovědný, uvádí: „Hlídky pod dohledem zkušených instruktorů z Odboru služební přípravy řešili modelové situace, při kterých zakročovali proti pachatelům s nožem či střelnou zbraní. Vyzkoušeli si také vyjednávání s mužem držícím rukojmí, který vyhrožoval odpálením granátu. V rozsáhlých prostorách se nejprve museli zorientovat, spojit se s dalšími hlídkami a co nejrychleji, nejefektivněji a v mezích zákona provést zákrok. Následně museli poskytnout první pomoc zraněným, zajistit jim lékařskou péči a odvést je do bezpečného prostoru. Po každém cvičení vždy proběhlo vyhodnocení, které bylo zaměřeno nejen na samotný zákrok, ale také na komunikaci mezi hlídkami, předávání informací operačnímu důstojníkovi či veliteli policie, který na místě hlídky koordinoval. V neposlední řadě se hodnotilo i poskytnutí první pomoci, při které policisté používali vybavení záchranářských batohů.“

Téměř každý policista, který by mohl být ve službě vyslán k zákroku do obchodního domu, se tak seznámil s otevřenými prostory, ve kterých je pohyb hlídky takticky velice složitý a nebezpečný. Zakročovalo se také ve stísněných místech, jakými jsou např. WC, na schodištích, v nekonečných chodbách či v kavárně. Aby byl celý výcvik co nejvíce reálný, instruktoři používali ke střelbě samopaly vz. 58 se slepými náboji a figuranti z řad policistů představovali civilní osoby, které zakročujícím policistům nejen stěžovali pohyb, ale zároveň je museli ošetřit, ochránit před dalším možným útokem pachatele a poté je z místa události bezpečně odvést.

Po skončení celého cvičení odjeli policisté na střelnici, kde po náročné noci absolvovali ještě střeleckou přípravu. Po Krajské nemocnici, fakultě Univerzity Pardubice nebo dostihovém závodišti prošli policisté dalším náročným výcvikem a jsou tak lépe připraveni dostát hesla POMÁHAT A CHRÁNIT.

10. června 2025

por. Mgr. Tomáš Dub

tiskový mluvčí policie Pardubického kraje

