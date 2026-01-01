Policie České republiky  

Tetování na těle příslušníka PČR

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace: 

„1. Žádám o sdělení jaký předpis (PPP) upřesňuje (povoluje, zakazuje) viditelné tetování na těle příslušníka PČR konajícího úkoly na veřejnosti.

2. Je povoleno viditelné masivní tetování paží při ustrojení v blůze s krátkým rukávem? (příslušník PČR na veřejnosti konající úkony s civilními osobami).

3. Jaká je největší viditelná plocha tetování příslušníka PČR při činnosti dle 1.2. (např. plocha tetování v cm2, % z celkové viditelné plochy pokožky)?“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:

Ad 1)
V souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, obsahuje úpravu tetování závaznou pro příslušníky Policie České republiky závazný pokyn policejního prezidenta č. 181/2006, kterým se stanoví základní pravidla chování, služebního jednání a služební zdvořilosti v Policii České republiky.

Ad 2)
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 181/2006, kterým se stanoví základní pravidla chování, služebního jednání a služební zdvořilosti v Policii České republiky stanoví, že příslušník Policie České republiky nesmí mít při výkonu služby tetování na hlavě a dále také nesmí mít tetování vulgární nebo tetování, které svým významem směřuje k propagaci či projevu sympatie k hnutí potlačujícímu práva a svobody člověka. Další omezení se týká oblasti krku. V oblasti krku musí mít příslušník při výkonu služby tetování zakryto (např. páskou v tělové barvě).

Ad 3)
Největší viditelná plocha tetování příslušníka PČR není upravena žádným interním aktem řízení, a tedy není nikterak omezena.

pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 29. 1. 2026

