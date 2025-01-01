Testování OPL z vlasu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace (cituji):
„sdělení o možnostech testování užívání OPL z vlasu osoby: tedy jaké pokyny povinného jej upravují, kdy se užívá a jaké jsou jeho parametry, tj. přesnost určení koncentrací u účinné látky v prášku Subotex, u metamfetaminu a u konopí setého/indického; a přesnost určení času užívání OPL, tedy jak přesně od odběru vlasu do minulosti lze užívání OPL stanovit?".
Policie České republiky sdělila žadateli následující informace:
Znalecká pracoviště Policie České republiky tato zkoumání neprovádějí. Provádí ho například Ústav soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Taková zkoumání policie žádá, je-li to nezbytné k objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení. Přesnost stanovení času a koncentrace OPL závisí na konkrétních použitých metodách a přístrojích daného znalce nebo pracoviště. Konkrétní zjištění a postup, který byl zvolen při zkoumání, znalec popisuje ve svém výstupu v podobě znaleckého posudku nebo odborného vyjádření.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 6. 11. 2025