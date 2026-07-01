Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Test odolnosti - první místo je naše
Putovní pohár starosty města Mělník bude v Pardubicích minimálně do konání dalšího ročníku.
Letošní vytrvalostní a dovednostní závod pod názvem Test odolnosti 2026 – O pohár starosty města Mělník se konal 18. června 2026 v Kokořínském údolí na Mělnicku. Jednalo se již o šestnáctý ročník, kterého se účastnilo celkem sedmnáct mužských a pět ženských týmů. Trasa pro družstva mužů měla téměř jednadvacet kilometrů a bylo na ní devatenáct stanovišť, ženy zdolávaly trasu o délce dvanácti kilometrů se třinácti stanovišti.
Závodníci museli např. najít v domě, kde došlo k výbuchu, osobu, poskytnout ji první pomoc a urychleně ji transportovat. Dalším úkolem bylo poskytnout pomoc osobě, která utrpěla zranění nohy s masivním krvácením. U dalších disciplín si závodníci prověřili své silové dovednosti, jednalo se např. o překonání lanových aktivit, přenášení sudů naplněných vodou či transport figuríny na nosítkách v terénu. Poslední disciplínou, která po jednadvaceti kilometrech opravdu prověřila sílu a vytrvalost celého týmu byla výměna pneumatiky na osobním vozidle bez heveru. Čtyři závodníci museli vozidlo za použití vlastní síly zvednout, zatímco jeden prováděl výměnu kola. Ženy měly disciplíny více méně stejné, jen třeba výměnu pneumatiky prováděli za pomoci heveru.
Policisté naší krajské pořádkové jednotky si ze závodu přivezli zlato, tým žen pak skvělé stříbro.
Výsledky tým muži:
- KPJ Pardubického kraje
- SPJ Moravskoslezského kraje
- HZS Mělník
Výsledky tým ženy:
- ÚO Beroun
- Pardubický kraj
- ÚO Kolín
1. července 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje