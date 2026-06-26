Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Test odolnosti - O pohár starosty města Mělník 2026
Další sportovní úspěch moravskoslezských „těžkooděnců“, tentokrát se předvedli na soutěži vytrvalostního závodu v Mělníku.
Moravskoslezská speciální pořádková jednotka našeho krajského ředitelství úřadovala dne 18. června 2026 na závodu pod názvem Test odolnosti 2026 - O pohár starosty města Mělník. V ostré konkurenci naši policisté vybojovali druhé místo!
Hlavní část trasy a samotný závod se tradičně konal v náročném přírodním terénu Kokořínska. Více než dvacetikilometrová trasa vedla přes skály, lesní porosty a náročný kopcovitý terén. Devatenáct stanovišť s úkoly byly rozmístěny v Kokořínském údolí na Mělnicku. Ženy absolvovaly neméně náročnou trať v délce dvanáct kilometrů, čítající třináct stanovišť. Obě kategorie musely zvládnout celkové převýšení 500 metrů.
Letošního, v pořadí již 16. sportovního klání, se zúčastnilo sedmnáct soutěžních mužských týmů, především z řad pořádkových jednotek. Nechyběli ani zástupci napříč složkami integrovaného záchranného systému z různých částí České republiky. Prestiž závodu podtrhla účast německé speciální pořádkové jednotky. Své síly poměřilo pět družstev žen.
Extrémní závod opět prověřil připravenost pětičlenných týmů, kdy na jednotlivých stanovištích byla velmi široká škála úkolů. Závodníci museli skloubit fyzickou vytrvalost spolu s velmi dobrou orientací v terénu. Nechyběly ani silové disciplíny jako tažení vozidla či překonávaní rozmanitých překážek. Technickou připravenost prověřil úkol výměny kola automobilu bez použití heveru. Nechyběly ani modelové situace ověřující znalosti poskytnutí první pomoci, doplněné o velmi realistické maskování „zraněných“ figurantů.
Výše zmíněné úkoly, v kombinaci s opakovanými zrychlenými přesuny v náročném terénu, spolu s extrémně teplým počasím, nemilosrdně prověřily fyzickou připravenost a psychickou odolnost všech účastníků. Důkazem obtížnosti závodu je skutečnost, že cíle nedosáhlo 6 týmů.
Tentokrát moravskoslezskou speciální pořádkovou jednotku reprezentovalo celkem šest policistů včetně velitele družstva. Jeden z těchto příslušníků byl v případě potřeby připraven nahradit chybějícího člena týmu. Jednalo se vesměs o zkušené závodníky, kteří se tohoto závodu účastní každoročně. Dle jejich vyjádření neexistuje lehčí, nebo naopak těžší ročník. Každý z ročníků přinutí všechny závodníky sáhnout si až na samotné dno fyzických i psychických sil. V tomto případě se nejedná o pouhý letmý dotek zmíněného dna, ale o dlouhodobý pobyt mimo komfortní zónu všech zúčastněných, kde je velmi tenká hranice mezi nedosáhnutím cíle, a nalezením způsobu, jak pokračovat v závodu dál.
Naši policisté i v letošním roce našli recept, jak obstát v tvrdé konkurenci. Svým druhým místem opět potvrdili roli favorita, který bude zcela jistě i v dalších ročnících tohoto skvělého závodu šlapat na paty těm nejlépe připraveným týmům. Věříme, že i v příštích letech necháme většinu startovního pole za sebou.
Výsledky muži:
- PJ Pardubického kraje
- SPJ Moravskoslezského kraje
- HZS Mělník
Výsledky ženy:
- ÚO Beroun
- Pardubický kraj
- ÚO Kolín
npor. Bc. Petr Linzer
oddělení tisku
26. června 2026