Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Test na drogy byl u muže pozitivní
Řidič ujížděl policii, jeho jízdu ukončil až zastavovací pás.
Žďárští policisté byli ve čtvrtek 26. února před devátou hodinou večer vysláni na ulici Dolní ve Žďáru nad Sázavou, kde se čtyřiačtyřicetiletý muž pokoušel dostat do bytového domu. Jakmile si všiml přijíždějící policejní hlídky, utekl ke svému zaparkovanému osobnímu vozidlu Toyota. Na výzvy zakročujících policistů nereagoval, nastoupil do vozidla a uzamkl se uvnitř a odmítal komunikovat.
Ani přes opakované výzvy k opuštění vozidla muž neuposlechl a s automobilem se rozjel přímo směrem k zasahujícím policistům. Jeden z nich byl nucen před jedoucím vozidlem uskočit, přičemž došlo k lehkému střetu policisty s vozidlem. Následně řidič začal ujíždět směrem na Stržanov a opakovaně nerespektoval světelné a zvukové výstražné signály ani výzvy k zastavení na služebním vozidle.
Během jízdy se muž choval velmi nebezpečně, opakovaně vjížděl do protisměru a dosahoval rychlosti až 150 km/h. Policisté se spojili s chotěbořskou hlídkou, která vytipovala vhodné a bezpečné místo pro použití zastavovacího pásu. Po jeho použití byl řidič nucen své poškozené vozidlo u obce Krucemburk zastavit.
Ani poté muž nespolupracoval a odmítal vystoupit z vozidla. Policisté proto za pomoci donucovacích prostředků, muže z vozidla vytáhli a zadrželi. Provedená dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u muže negativní. Orientační test na přítomnost jiných návykových látek prokázal pozitivní výsledek na marihuanu.
Případ si následně převzali žďárští kriminalisté. Čtyřiačtyřicetiletý muž je podezřelý ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě a současně je podezřelý také z řady závažných přestupků na úseku dopravy. Případ kriminalisté nadále prověřují.
por. ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
3. března 2026