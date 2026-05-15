Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Terezínská tryzna 2026
Policie zajistí důstojný a bezpečný průběh Terezínské tryzny 2026.
V neděli 17. května 2026 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskuteční tradiční Terezínská tryzna, která připomene oběti nacistické okupace a 81. výročí osvobození. Pietní akt patří mezi nejvýznamnější vzpomínkové akce svého druhu v České republice a každoročně se jej účastní představitelé státu, členové vlády, diplomaté, zástupci spolků i široká veřejnost.
V rámci této akce se připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření s cílem zajistit klidný, důstojný a bezproblémový průběh celé akce. Na bezpečnosti návštěvníků i významných hostů se budou podílet desítky policistů různých složek.
O ochranu ústavních činitelů a zahraničních delegací se postará Ochranná služba Policejního prezidia České republiky. Na zajištění veřejného pořádku a plynulosti silničního provozu budou dohlížet policisté Územního odboru Litoměřice, a to včetně pořádkové policie, dopravního inspektorátu, hlídkové služby i služby kriminální policie a vyšetřování.
Do bezpečnostního opatření budou dále zapojeni také policisté ze Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a policejní kynologové.
Terezínská tryzna je každoročně symbolem úcty k obětem války a nacistické perzekuce. Policisté proto věnují přípravě opatření maximální pozornost, aby pietní vzpomínka proběhla v bezpečné atmosféře, s respektem k významu celé události i všem jejím účastníkům.
Cílem policie je zajistit důstojné podmínky pro průběh celé akce, ochránit účastníky a současně zajistit plynulost dopravy i veřejný pořádek v okolí Terezína.
15. 05. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje