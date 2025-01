Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Terčem "neuzamčená" vozidla"

TRUTNOVSKO - Policisté muže dopadli na benzínové stanici.

Policisté ve Svobodě nad Úpou ve čtvrtek 16. ledna 2025 po 5. hodině ranní zadrželi krátce po oznámení na linku 158 25letého muže, který se pokusil zaplatit na místní benzínové čerpací stanici odcizenou platební kartou.

Když obsluha „pumpy“, které se zdál podezřelý, muže oslovila s tím, zda je karta opravdu jeho, utekl opodál na „benzínku“, kde se pokusil opět o platbu. Tam ho však již policisté dopadli.

Kriminalisté proti němu zahájili trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Šetřením vyšlo najevo a my mu klademe tedy za vinu, že se nejméně v 5 případech od konce roku 2024 do doby jeho zadržení dopustil protiprávního jednání ve Svobodě nad Úpou, v Trutnově a v Horním Maršově. Odviněný měl nejméně ve 4 případech využít toho, že řidiči ponechali zaparkovaná neuzamčená vozidla, která otevřel a co našel, si vzal. Poté na Nový rok v noci nalezl v Zásobní ulici v Trutnově dámskou peněženku, kterou si ponechal a s v ní vloženou platební kartou učinil neoprávněnou transakci.

Lustrací osoby jsme zjistili, že majetkové trestné činnosti se dopouští opakovaně, přičemž v srpnu 2023 opustil brány vězení, kde si opykával trest. V případě prokázání viny mu hrozí tři roky vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

20.ledna 2025, 12:15

