Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Terč umístil před dveře
„Policejní manévry“ způsobil muž, který v Karviné ve svém bytě umístil před vchodové dveře amatérsky vytvořený terč a střílel z nově zakoupené zbraně.
Ve středu 10. září přijali policisté na lince 158 oznámení, že v bytovém domě byly slyšet velké rány a následně oznamovatelka nalezla na chodbě střely. Na uvedenou adresu byly vyslány prvosledové hlídky obou karvinských obvodních oddělení a také oddělení hlídkové služby. Policisté na místě zjistili, že dveře do bytu oznamovatelky jsou poškozené několika vstřely.
Muž bydlící v protějším bytě, kterého kontaktovali, následně přiznal, že si zakoupil plynovou zbraň a chtěl ji vyzkoušet. Proto měl ve svém bytě před vstupní dveře na kartonovou krabici připevnit terč a několikrát do něho vystřelit.
Policisté zbraň zajistili, muže zadrželi, a převezli na obvodní oddělení. Své prvotní sdělení potvrdil s tím, že jakmile zjistil, že střely prošly jeho dveřmi, se střelbou okamžitě přestal. Uvedl, že ho vůbec nenapadlo, že zbraň má takovou sílu.
Policisté obvodního oddělení Karviná 7 zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Zbraň včetně střeliva a příslušenství zajistili a zaslali k odborné expertize.
V této souvislosti bychom chtěli veřejnost upozornit, že je na místě opatrnost při manipulaci s jakýmikoliv zbraněmi. Také s těmi, na které se nevztahuje povinnost vlastnictví zbrojního průkazu. Pravidla pro držení, nošení a používání zbraní stanoví zákon o střelných zbraních a střelivu. Mimo jiné zakazuje používat zbraně na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví nebo by mohla být způsobena škoda na majetku.
Jen shodou náhod nedošlo v tomto případě k tragédii. Za připomenutí stojí také to, že české právo umožňuje v trestním i přestupkovém řízení uložit sankci propadnutí věci. Muž, který si měl ve svém bytě udělat střelnici, tak může o nově zakoupenou zbraň také přijít.
por. Mgr. Daniela Vlčková
Oddělní tisku, 12. 9. 2025