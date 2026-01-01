Tentokrát to dobře dopadlo

Ale nemuselo. 

Mladá žena si v pondělí odpoledne asi myslela, že to stihne. Nestihla.

V centru Zlína na ulici Dlouhá vběhla do vozovky se čtyřmi jízdními pruhy a chtěla se dostat na druhou stranu.

Ale proč?

Když vlevo je přechod pro chodce a vpravo je podchod.

Přesto se rozhodla vběhnout do vozovky a vystavit riziku sebe i ostatní.

Řidič vozidla jedoucího z jejího pohledu zprava v posledním jízdním pruhu neměl šanci chodkyni zpoza kolony vozidel spatřit.

Po střetu skončila se zraněním v nemocnici.

Buďte ohleduplní a dávejte na sebe pozor. Na silnici nejste sami a svým chováním ovlivňujete ostatní chodce i řidiče.

17. dubna 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

