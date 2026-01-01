Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Tentokrát to dobře dopadlo
Ale nemuselo.
Mladá žena si v pondělí odpoledne asi myslela, že to stihne. Nestihla.
V centru Zlína na ulici Dlouhá vběhla do vozovky se čtyřmi jízdními pruhy a chtěla se dostat na druhou stranu.
Ale proč?
Když vlevo je přechod pro chodce a vpravo je podchod.
Přesto se rozhodla vběhnout do vozovky a vystavit riziku sebe i ostatní.
Řidič vozidla jedoucího z jejího pohledu zprava v posledním jízdním pruhu neměl šanci chodkyni zpoza kolony vozidel spatřit.
Po střetu skončila se zraněním v nemocnici.
Buďte ohleduplní a dávejte na sebe pozor. Na silnici nejste sami a svým chováním ovlivňujete ostatní chodce i řidiče.
17. dubna 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková