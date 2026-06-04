Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Téměř stovkou projížděl obcí…
Nepřiměřená rychlost patří mezi nejčastější příčiny závažných dopravních nehod.
Jen o málo chybělo do stovky. V obci Hoštka naměřili dopravní policisté řidiči vozidla Škoda Superb rychlost 96 km/h, přestože je zde povolena maximálně padesátka.
Dechová zkouška na alkohol i test na návykové látky byly negativní. To však nic nemění na tom, že taková rychlost v obci představuje vážné riziko pro všechny účastníky silničního provozu.
Třiadvacetiletého řidiče nyní čeká správní řízení, ve kterém mu hrozí pokuta až 25 tisíc korun a zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců.
Nepřiměřená rychlost dlouhodobě patří mezi nejčastější příčiny závažných dopravních nehod. Stačí okamžik nepozornosti a následky mohou být tragické.
Apelujeme na všechny řidiče, aby dodržovali stanovené rychlostní limity, respektovali pravidla silničního provozu a byli ohleduplní vůči ostatním.
Dodržujme rychlost – pro bezpečí nás všech!
4. června 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje