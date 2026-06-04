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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Téměř stovkou projížděl obcí…

Nepřiměřená rychlost patří mezi nejčastější příčiny závažných dopravních nehod. 

Jen o málo chybělo do stovky. V obci Hoštka naměřili dopravní policisté řidiči vozidla Škoda Superb rychlost 96 km/h, přestože je zde povolena maximálně padesátka.

Dechová zkouška na alkohol i test na návykové látky byly negativní. To však nic nemění na tom, že taková rychlost v obci představuje vážné riziko pro všechny účastníky silničního provozu.

Třiadvacetiletého řidiče nyní čeká správní řízení, ve kterém mu hrozí pokuta až 25 tisíc korun a zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců.

Nepřiměřená rychlost dlouhodobě patří mezi nejčastější příčiny závažných dopravních nehod. Stačí okamžik nepozornosti a následky mohou být tragické.

Apelujeme na všechny řidiče, aby dodržovali stanovené rychlostní limity, respektovali pravidla silničního provozu a byli ohleduplní vůči ostatním.

Dodržujme rychlost – pro bezpečí nás všech!

4. června 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

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96km h

96km h 

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