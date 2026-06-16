Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Téměř půl kila pervitinu
V sobotu poslal Okresní soud v Pardubicích do vazby devětatřicetiletého muže, který si posledních několik měsíců vydělával na obživu prodejem pervitinu.
Jak se pardubickým kriminalistům podařilo zjistit, obviněný muž od začátku loňského roku do svého zadržení, které proběhlo minulý týden ve čtvrtek, měl prodat více jak 450 gramů pervitinu. Prověřováním kriminalisté dále zjistili několik osob, které od muže látku kupovaly. Docházelo k tomu na Pardubicku i Přeloučsku. Mužovým zadržením s tím je ale konec.
Obviněný z trestného činu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy si na rozhodnutí soudu počká ve vazební věznici. Hrozí mu až deset let vězení.
16. června 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje